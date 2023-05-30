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Маккарти: палата представителей США 31 мая проведёт дебаты по закону о госдолге

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Палата представителей конгресса США в среду, 31 мая, проведёт дебаты по законопроекту о госдолге страны, подготовленному в рамках соглашения спикера палаты Кевина Маккарти и президента страны Джо Байдена.
Маккарти: палата представителей США 31 мая проведёт дебаты по закону о госдолге
  • AP

«Голосование будет завтра, дебаты к голосованию будут завтра», — цитирует РИА Новости Маккарти.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта страны.

25 мая стало известно, что американский госдолг по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз и был равен совокупному долгу правительств 13 крупнейших стран-должников.

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