Маккарти: палата представителей США 31 мая проведёт дебаты по закону о госдолге

Палата представителей конгресса США в среду, 31 мая, проведёт дебаты по законопроекту о госдолге страны, подготовленному в рамках соглашения спикера палаты Кевина Маккарти и президента страны Джо Байдена.

AP