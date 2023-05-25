Госдолг США превысил российский более чем в 100 раз

Американский госдолг по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз и был равен совокупному долгу правительств 13 крупнейших стран-должников.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных министерств финансов.

Так, госдолг США по итогам прошлого года достиг рекорда —$31,42 трлн.

Российский госдолг составил $294,8 млрд.

Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее заявила, что страна может «не дотянуть» до 15 июня, если не будет решён вопрос о лимите госдолга.

Президент Джо Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.