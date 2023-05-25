Госдолг США превысил российский более чем в 100 раз
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных министерств финансов.
Так, госдолг США по итогам прошлого года достиг рекорда —$31,42 трлн.
Российский госдолг составил $294,8 млрд.
Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее заявила, что страна может «не дотянуть» до 15 июня, если не будет решён вопрос о лимите госдолга.
Президент Джо Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.