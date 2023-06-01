Памфилова: России нет смысла соблюдать извращённый ритуал приглашения БДИПЧ ОБСЕ на выборы

России нет смысла играть в поддавки и соблюдать ритуал приглашения на выборы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, заявила глава российского ЦИК Элла Памфилова.

По её словам, все понимают, что БДИПЧ ОБСЕ является организацией, которая зависит от коалиции западных стран.

Она отметила, что даже если наблюдатели честно напишут о том, как прошли выборы, всё равно заранее заготовлен эрзац отчёта, в котором России подписан политический приговор.

«То есть нет никакого смысла играть в поддавки, соблюдать этот лукавый, извращённый ритуал, и не стоит тратить на них ни времени, ни сил», — цитирует РИА Новости Памфилову.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что ОБСЕ в упор не видела прогрессирующей на Украине русофобии, а также убийств жителей Донбасса украинскими вооружёнными формированиями.

Директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Николай Кобринец сообщил, что у России в данный момент отсутствуют планы о выходе из ОБСЕ.