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Небензя обратил внимание на игнорирование русофобии на Украине со стороны ОБСЕ

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Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что ОБСЕ в упор не видела прогрессирующую на Украине русофобию, а также убийства жителей Донбасса со стороны украинских формирований.
Небензя обратил внимание на игнорирование русофобии на Украине со стороны ОБСЕ
  • РИА Новости

«Сотрудники ОБСЕ в упор не замечали прогрессировавшую на Украине русофобию... Неудобные для Киева и ВСУ факты, такие как убийства украинскими формированиями мирных жителей Донбасса, зачастую ретушировались или прятались от глаз широкой общественности в закрытых отчётах», — цитирует его ТАСС.

Российская делегация на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН ранее заявила, что поставки Западом оружия киевскому режиму, используемого для обстрелов российских мирных жителей в Донбассе, создают реальные риски прямого конфликта между ядерными державами.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после поставок Западом танков киевскому режиму вооружённый конфликт может дойти до ядерных ударов.

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