Небензя обратил внимание на игнорирование русофобии на Украине со стороны ОБСЕ
- РИА Новости
«Сотрудники ОБСЕ в упор не замечали прогрессировавшую на Украине русофобию... Неудобные для Киева и ВСУ факты, такие как убийства украинскими формированиями мирных жителей Донбасса, зачастую ретушировались или прятались от глаз широкой общественности в закрытых отчётах», — цитирует его ТАСС.
Российская делегация на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН ранее заявила, что поставки Западом оружия киевскому режиму, используемого для обстрелов российских мирных жителей в Донбассе, создают реальные риски прямого конфликта между ядерными державами.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после поставок Западом танков киевскому режиму вооружённый конфликт может дойти до ядерных ударов.