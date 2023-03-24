В российском МИД сообщили, что Россия пока не планирует выходить из ОБСЕ
Об этом дипломат сказал в беседе с ТАСС.
Он отметил, что выйти из организации Россия всегда успеет.
«Но такое решение не будет способствовать устранению накопившихся проблем в области безопасности и снижению напряжённости в Евро-Атлантике», — объяснил Кобринец.
По мнению дипломата, Москве лучше «перетерпеть» антироссийские истерики в ОБСЕ, чтобы не уступать данную площадку оппонентам.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что ОБСЕ в упор не видела прогрессирующую на Украине русофобию, а также убийства жителей Донбасса со стороны украинских формирований.