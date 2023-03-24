Узнать больше

В российском МИД сообщили, что Россия пока не планирует выходить из ОБСЕ

Короткая ссылка
Директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Николай Кобринец сообщил, что у России в данный момент отсутствуют планы о выходе из ОБСЕ.

Об этом дипломат сказал в беседе с ТАСС.

Он отметил, что выйти из организации Россия всегда успеет.

«Но такое решение не будет способствовать устранению накопившихся проблем в области безопасности и снижению напряжённости в Евро-Атлантике», — объяснил Кобринец.

По мнению дипломата, Москве лучше «перетерпеть» антироссийские истерики в ОБСЕ, чтобы не уступать данную площадку оппонентам.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что ОБСЕ в упор не видела прогрессирующую на Украине русофобию, а также убийства жителей Донбасса со стороны украинских формирований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить