В российском МИД сообщили, что Россия пока не планирует выходить из ОБСЕ

Директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Николай Кобринец сообщил, что у России в данный момент отсутствуют планы о выходе из ОБСЕ.

Об этом дипломат сказал в беседе с ТАСС.

Он отметил, что выйти из организации Россия всегда успеет.

«Но такое решение не будет способствовать устранению накопившихся проблем в области безопасности и снижению напряжённости в Евро-Атлантике», — объяснил Кобринец.

По мнению дипломата, Москве лучше «перетерпеть» антироссийские истерики в ОБСЕ, чтобы не уступать данную площадку оппонентам.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что ОБСЕ в упор не видела прогрессирующую на Украине русофобию, а также убийства жителей Донбасса со стороны украинских формирований.