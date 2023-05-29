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Глава МИД Финляндии Хаависто допустил распад ОБСЕ

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ОБСЕ грозит распад из-за позиции России и Белоруссии в отношении председательства Эстонии в организации в 2024 году, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
Глава МИД Финляндии Хаависто допустил распад ОБСЕ
  • Gettyimages.ru

«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», — цитирует его Yle.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что ОБСЕ в упор не видела прогрессирующей на Украине русофобии, а также убийств жителей Донбасса украинскими вооружёнными формированиями.

Директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Николай Кобринец сообщил, что у России в данный момент отсутствуют планы о выходе из ОБСЕ.

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