Глава МИД Финляндии Хаависто допустил распад ОБСЕ
- Gettyimages.ru
«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», — цитирует его Yle.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что ОБСЕ в упор не видела прогрессирующей на Украине русофобии, а также убийств жителей Донбасса украинскими вооружёнными формированиями.
Директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Николай Кобринец сообщил, что у России в данный момент отсутствуют планы о выходе из ОБСЕ.