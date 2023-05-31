FT: Зеленский дал понять, что не поедет на саммит НАТО без дорожной карты по вступлению

Украинский лидер Владимир Зеленский дал понять, что не посетит саммит в Вильнюсе в июле, если не будет предоставлена дорожная карта по вступлению Украины в альянс.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В материале сказано, что президент Украины ясно дал понять лидерам НАТО, что не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению в альянс.

27 мая зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрёк для Украины судьбу Ирака, Ливии и Сирии вместо вступления в НАТО.

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.