Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

FT: Зеленский дал понять, что не поедет на саммит НАТО без дорожной карты по вступлению

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский дал понять, что не посетит саммит в Вильнюсе в июле, если не будет предоставлена дорожная карта по вступлению Украины в альянс.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В материале сказано, что президент Украины ясно дал понять лидерам НАТО, что не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению в альянс.

27 мая зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрёк для Украины судьбу Ирака, Ливии и Сирии вместо вступления в НАТО.

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить