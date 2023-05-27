Медведев предрёк для Украины судьбу Ливии вместо вступления в НАТО
- РИА Новости
Данную ситуацию он описал мемом, который опубликовал в своём Telegram-канале.
На одной части изображения видно прошлое, где персонаж Украины стоит в окружении Великобритании, Соединённых Штатов, ЕС и НАТО, обещающих: «Ты скоро будешь одним из нас».
На следующей картинке, показывающей настоящее время, Украина окружена Афганистаном, Ираком, Йеменом, Ливией и Сирией, которые говорят: «Ты скоро будешь одним из нас».
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.
По словам дипломата, необходимо прекратить боевые действия ВСУ и поставки западного вооружения Киеву.
Экономист Джеффри Сакс высказал мнение, что США втянули Украину в ловушку по сценарию, который они разработали в Афганистане.
Он отметил, что политики и дипломаты из США осознавали риски, которыми сопровождалось расширение НАТО на восток.