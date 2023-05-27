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Медведев предрёк для Украины судьбу Ливии вместо вступления в НАТО

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрёк для Украины судьбу Ирака, Ливии и Сирии вместо вступления в НАТО.
Медведев предрёк для Украины судьбу Ливии вместо вступления в НАТО
  • РИА Новости

Данную ситуацию он описал мемом, который опубликовал в своём Telegram-канале.

На одной части изображения видно прошлое, где персонаж Украины стоит в окружении Великобритании, Соединённых Штатов, ЕС и НАТО, обещающих: «Ты скоро будешь одним из нас».

На следующей картинке, показывающей настоящее время, Украина окружена Афганистаном, Ираком, Йеменом, Ливией и Сирией, которые говорят: «Ты скоро будешь одним из нас».

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.

По словам дипломата, необходимо прекратить боевые действия ВСУ и поставки западного вооружения Киеву.

Экономист Джеффри Сакс высказал мнение, что США втянули Украину в ловушку по сценарию, который они разработали в Афганистане.

Он отметил, что политики и дипломаты из США осознавали риски, которыми сопровождалось расширение НАТО на восток.

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