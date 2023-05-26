Экономист Сакс считает, что США заманили Украину в ловушку по сценарию Афганистана

Экономист Джеффри Сакс высказал мнение, что Соединённые Штаты втянули Украину в ловушку по сценарию, который они разработали в Афганистане.

Об этом он сказал в интервью Democracy Now!.

Сакс отметил, что политики и дипломаты из США осознавали риски, которыми сопровождалось расширение НАТО на восток.

Как рассказал экономист, Вашингтон проигнорировал эти риски в связи с давлением со стороны военно-промышленного комплекса.

«Это ужасно для Украины. Мы заманили ещё одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний, это не сработает для Украины... Это похоже на то, как это сработало для Афганистана», — подчеркнул он.

Ранее турецкая газета Yeni Şafak писала, что США планируют заморозить украинский конфликт и превратить Украину во «второй Афганистан».