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Экономист Сакс считает, что США заманили Украину в ловушку по сценарию Афганистана

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Экономист Джеффри Сакс высказал мнение, что Соединённые Штаты втянули Украину в ловушку по сценарию, который они разработали в Афганистане.
Экономист Сакс считает, что США заманили Украину в ловушку по сценарию Афганистана
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью Democracy Now!.

Сакс отметил, что политики и дипломаты из США осознавали риски, которыми сопровождалось расширение НАТО на восток.

Как рассказал экономист, Вашингтон проигнорировал эти риски в связи с давлением со стороны военно-промышленного комплекса.

«Это ужасно для Украины. Мы заманили ещё одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний, это не сработает для Украины... Это похоже на то, как это сработало для Афганистана», — подчеркнул он.

Ранее турецкая газета Yeni Şafak писала, что США планируют заморозить украинский конфликт и превратить Украину во «второй Афганистан».

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