Yeni Safak: США намерены превратить Украину во «второй Афганистан»
Отмечается, что администрация американского лидера Джо Байдена готовится к тому, что украинский конфликт может затянуться на годы или десятилетия.
Автор материала уточняет, что США и Великобритания препятствовали попыткам провести переговоры России и Украины.
Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой, Герой России, председатель президиума «Офицеров России», высказал мнение, что Украина станет вторым Афганистаном в случае потери к ней интереса со стороны США.