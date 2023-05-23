Yeni Safak: США намерены превратить Украину во «второй Афганистан»

США планируют заморозить украинский конфликт и превратить Украину во «второй Афганистан», пишет турецкая газета Yeni Safak.

Отмечается, что администрация американского лидера Джо Байдена готовится к тому, что украинский конфликт может затянуться на годы или десятилетия.

Автор материала уточняет, что США и Великобритания препятствовали попыткам провести переговоры России и Украины.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой, Герой России, председатель президиума «Офицеров России», высказал мнение, что Украина станет вторым Афганистаном в случае потери к ней интереса со стороны США.