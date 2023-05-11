Липовой: Украина станет вторым Афганистаном в случае потери к ней интереса со стороны США

Генерал-майор авиации Сергей Липовой, Герой России, председатель президиума «Офицеров России», высказал мнение, что Украина станет вторым Афганистаном в случае потери к ней интереса со стороны США.

«У украинских кураторов тоже терпение подходит к концу. Они видят, отдав последнее, что Украина не хочет наступать… Что может произойти, если так дальше будет продолжаться? К осени, скорее всего, интерес к Украине пропадёт у их главного хозяина, Америки, и он переключится на юго-восток: Китай, Тайвань — на эту зону. Украину, скорее всего, ждёт вариант Афганистана-2», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что Киев в настоящее время делает всё, чтобы показать активные действия, чтобы внимание, интерес и поддержка со стороны Запада не пропадали.

Ранее обозреватель The Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера выразила мнение, что провал контрнаступления украинской армии поменяет настроения в Соединённых Штатах и других западных странах, лишив Зеленского поддержки.

Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Украину и Запад ждут неминуемо печальные последствия задуманного контрнаступления.