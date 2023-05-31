Премьер Дании Фредериксен заявила, что не претендует на пост генсека НАТО
«Я не являюсь кандидатом на эту должность», — цитирует её Reuters.
Ранее действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту по окончании срока полномочий даже в случае, если такое предложение поступит.
СМИ писали, что американские власти рассматривают кандидатуру фон дер Ляйен в качестве приоритетной на должность генсекретаря НАТО.
При этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает себя кандидатом на должность генсекретаря НАТО.