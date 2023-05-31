Премьер Дании Фредериксен заявила, что не претендует на пост генсека НАТО

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не состоит в перечне кандидатов на пост генсека НАТО.

«Я не являюсь кандидатом на эту должность», — цитирует её Reuters.

Ранее действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту по окончании срока полномочий даже в случае, если такое предложение поступит.

СМИ писали, что американские власти рассматривают кандидатуру фон дер Ляйен в качестве приоритетной на должность генсекретаря НАТО.

При этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает себя кандидатом на должность генсекретаря НАТО.