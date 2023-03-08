La Repubblica: США считают кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО приоритетной

Американские власти рассматривают кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в качестве приоритетной на должность генсекретаря Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью газеты La Repubblica.

В статье говорится, что фон дер Ляйен была бы не против переизбрания на пост главы ЕК, но в качестве запасного варианта рассматривает возможность стать генсекретарём НАТО.

Отмечается, что такая возможность становится всё более реальной в связи с позицией Вашингтона.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает себя кандидатом на должность генсекретаря НАТО.