La Repubblica: США считают кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО приоритетной
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью газеты La Repubblica.
В статье говорится, что фон дер Ляйен была бы не против переизбрания на пост главы ЕК, но в качестве запасного варианта рассматривает возможность стать генсекретарём НАТО.
Отмечается, что такая возможность становится всё более реальной в связи с позицией Вашингтона.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает себя кандидатом на должность генсекретаря НАТО.