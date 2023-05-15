Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генсека НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту по окончании срока полномочий даже в случае, если такое предложение поступит.

«Мой единственный план — сложить свои полномочия этой осенью. Я буду на посту вдвое дольше, чем изначально предполагалось, и это всё, что я могу сказать по этому поводу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что американские власти рассматривают кандидатуру фон дер Ляйен в качестве приоритетной на должность генсекретаря НАТО.

При этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает себя кандидатом на должность генсекретаря НАТО.