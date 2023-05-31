Посол ЕС на Украине назвала слишком оптимистичными планы Украины войти в Союз за два года

Новый посол ЕС на Украине Катарина Матернова назвала слишком оптимистичными планы Киева о присоединении к Евросоюзу в течение двух лет.

«Предполагаю, что эта оценка с позиции самого вступления слишком оптимистична, но точные временные рамки я не могу обозначить», — цитирует её РИА Новости со ссылкой на интервью dennikn.sk.

При этом дипломат допустила, что Киев начнёт переговоры в декабре с согласия стран — членов Евросоюза.

Ранее газета Politico писала, что Евросоюзу придётся выбирать между Украиной и Турцией при расширении объединения.

В Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины.