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Politico: Евросоюзу придётся выбирать между Украиной и Турцией при расширении объединения

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ЕС не сможет одновременно принять в свой состав Украину и Турцию из-за сложностей в экономической сфере.

Об этом пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника.

По его словам, в какой-то момент Европейскому союзу придётся дать понять, что «Украина и Западные Балканы — это последнее расширение».

«Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет», — отметил он.

15 мая сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль призвал ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз.

Он отметил, что на Германии лежит большая ответственность в этом вопросе, поскольку Берлин может «инициировать и ускорять определённые вещи в Европе».

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Украина не должна стать членом ЕС до того, как в состав союза войдут Северная Македония и Албания.

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