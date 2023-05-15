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Лидер социал-демократов ФРГ призвал форсировать вступление Украины в Евросоюз

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Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль призвал ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз.
Лидер социал-демократов ФРГ призвал форсировать вступление Украины в Евросоюз
  • globallookpress.com
  • © Christoph Soeder

«При вступлении Украины в ЕС действуют те же условия, что и в случае с другими странами, но мы должны форсировать выполнение этой важной задачи», — приводит его слова издание RND.

Клингбайль отметил, что на Германии лежит большая ответственность в этом вопросе, поскольку Берлин может «инициировать и ускорять определённые вещи в Европе».

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что Украина не должна стать членом ЕС до того, как в состав союза войдут Северная Македония и Албания.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины.

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