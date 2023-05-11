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Глава МИД Финляндии исключил вступление Украины в ЕС вперёд Северной Македонии и Албании

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что Украина не должна стать членом ЕС до того, как в состав союза войдут Северная Македония и Албания.
Глава МИД Финляндии исключил вступление Украины в ЕС вперёд Северной Македонии и Албании
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

«Я думаю, что очень важно равным образом подходить к рассмотрению различных заявок на вступление в ЕС. Я несколько обеспокоен развитием ситуации в государствах Западных Балкан: Северная Македония и Албания уже очень давно ожидают приёма в Евросоюз», — заявил министр в интервью медиагруппе «Функе». Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что, по его мнению, только после вступления этих стран нужно заняться заявками Украины и Молдавии.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины.

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