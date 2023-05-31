Столтенберг осудил попытку запуска разведспутника КНДР

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил попытку запуска военного разведспутника КНДР.

«Я решительно осуждаю попытку запуска КНДР военного спутника... Это повышает напряжённость и создает серьёзные риски для безопасности в регионе и за его пределами», — цитирует его РИА Новости.

По словам Столтенберга, запуск нарушает резолюции Совбеза ООН. Он призвал Северную Корею прекратить провокации и вернуться к диалогу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также негативно отнёсся к попытке пуска.

Ранее сообщалось, что КНДР провела запуск космической ракеты-носителя.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что при отправке военного разведывательного спутника возникла проблема при запуске двигателя второй ступени ракеты-носителя.