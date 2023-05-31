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Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил запуск КНДР ракеты-носителя со спутником

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил проведённый Северной Кореей запуск ракеты-носителя с военным спутником.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь резко осудил осуществлённый КНДР запуск военного спутника. Любой запуск с использованием технологий, применяемых в баллистических ракетах, идёт вразрез с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН», —отметил он.

Ранее сообщалось, что КНДР провела запуск космической ракеты-носителя.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что при отправке военного разведывательного спутника возникла проблема при запуске двигателя второй ступени ракеты-носителя.

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