Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил запуск КНДР ракеты-носителя со спутником
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.
«Генеральный секретарь резко осудил осуществлённый КНДР запуск военного спутника. Любой запуск с использованием технологий, применяемых в баллистических ракетах, идёт вразрез с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН», —отметил он.
Ранее сообщалось, что КНДР провела запуск космической ракеты-носителя.
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что при отправке военного разведывательного спутника возникла проблема при запуске двигателя второй ступени ракеты-носителя.