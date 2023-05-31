«Рёнхап»: КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя

КНДР провела запуск космической ракеты-носителя, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

Отмечается, что запуск осуществлён в южном направлении.

Ранее КНДР предупредила IMO о намерении запустить спутник.

Также посол России в Северной Корее Александр Мацегора назвал разработку в КНДР новых ракет следствием враждебной политики США.