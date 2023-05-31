«Рёнхап»: КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя
КНДР провела запуск космической ракеты-носителя, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
Отмечается, что запуск осуществлён в южном направлении.
Ранее КНДР предупредила IMO о намерении запустить спутник.
Также посол России в Северной Корее Александр Мацегора назвал разработку в КНДР новых ракет следствием враждебной политики США.
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