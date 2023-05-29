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КНДР предупредила IMO о намерении запустить спутник

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КНДР сообщила в Международную морскую организацию IMO о своём намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

При этом один из источников в правительстве заявил, что под видом запуска спутника Пхеньян на самом деле объявил о пуске баллистической ракеты.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о стратегической важности первого военного разведывательного спутника для сдерживания Соединённых Штатов.

Южная Корея, в свою очередь, отметила, что считает недопустимыми планы КНДР запустить разведывательный спутник.

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