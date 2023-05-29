КНДР предупредила IMO о намерении запустить спутник
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
При этом один из источников в правительстве заявил, что под видом запуска спутника Пхеньян на самом деле объявил о пуске баллистической ракеты.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о стратегической важности первого военного разведывательного спутника для сдерживания Соединённых Штатов.
Южная Корея, в свою очередь, отметила, что считает недопустимыми планы КНДР запустить разведывательный спутник.