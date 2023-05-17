ЦТАК: Ким Чен Ын заявил о стратегической важности военного спутника для сдерживания США

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о стратегической важности первого военного разведывательного спутника для сдерживания Соединённых Штатов.

Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Ким Чен Ын повторно подчеркнул стратегический характер обладания военным спутником-разведчиком», — передаёт сообщение РИА Новости.

По словам лидера КНДР, чем более отчаянными становятся «анти-северокорейские конфронтационные происки американских империалистов и южнокорейской марионеточной шайки», тем более наступательно и правомерно страна будет пользоваться своим суверенитетом и правом на самозащиту для последовательного сдерживания их «происков» и защиты государства.

В апреле Ким Чен Ын заявил, что партия и правительство страны стремятся сделать её мировой космической державой.

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, комментируя слова американского президента Джо Байдена о «смене режима в КНДР», назвала его «стариком без будущего».