Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена стариком без будущего после слов о смене режима в КНДР
Ранее Байден пригрозил КНДР «сменой режима» в случае ядерного удара по США или их союзникам.
Как отметила Ё Чжон, подобные заявления стоит принимать в качестве бессмысленных высказываний человека в преклонном возрасте.
«Который совсем не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США, старика без будущего», — приводит её слова РИА Новости.
При этом ранее Байден заявил, что США продолжают добиваться дипломатического прорыва в отношениях с КНДР.