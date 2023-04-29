Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена стариком без будущего после слов о смене режима в КНДР

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Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, комментируя слова американского президента Джо Байдена о «смене режима в КНДР», назвала его «стариком без будущего».

Ранее Байден пригрозил КНДР «сменой режима» в случае ядерного удара по США или их союзникам.

Как отметила  Ё Чжон, подобные заявления стоит принимать в качестве бессмысленных высказываний человека в преклонном возрасте.

«Который совсем не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США, старика без будущего», — приводит её слова РИА Новости.

При этом ранее Байден заявил, что США продолжают добиваться дипломатического прорыва в отношениях с КНДР.

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