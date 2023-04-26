Байден пригрозил КНДР «сменой режима» в случае ядерного удара по США или их союзникам
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Соответствующее заявление он сделал после переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Белом доме.
«Ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников и партнёров неприемлем, и его результатом станет конец режима, мы предпримем это действие», — цитирует президента Соединённых Штатов РИА Новости.
Также Байден заявил, что США продолжают добиваться дипломатического прорыва в отношениях с КНДР, однако ядерные обязательства Соединённых Штатов перед Южной Кореей нерушимы.
Юн Сок Ёль при этом сказал, что США намерены в постоянном и рутинном порядке размещать вооружение на Корейском полуострове.