Байден пригрозил КНДР «сменой режима» в случае ядерного удара по США или их союзникам

Американский президент Джо Байден пригрозил КНДР «сменой режима» в случае ядерного удара по Соединённым Штатам или их союзникам.

Соответствующее заявление он сделал после переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Белом доме.

«Ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников и партнёров неприемлем, и его результатом станет конец режима, мы предпримем это действие», — цитирует президента Соединённых Штатов РИА Новости.

Также Байден заявил, что США продолжают добиваться дипломатического прорыва в отношениях с КНДР, однако ядерные обязательства Соединённых Штатов перед Южной Кореей нерушимы.

Юн Сок Ёль при этом сказал, что США намерены в постоянном и рутинном порядке размещать вооружение на Корейском полуострове.