Американский президент Джо Байден заявил, что США продолжают добиваться дипломатического прорыва в отношениях с КНДР, однако ядерные обязательства Соединённых Штатов перед Южной Кореей нерушимы.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем по результатам переговоров в Белом доме.

«Наш договор о взаимной обороне нерушим», — цитирует Байдена ТАСС.

По его словам, США и Южная Корея продолжают попытки добиться «серьёзного и существенного дипломатического прорыва с КНДР».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о возможности поставок оружия на Украину. По его словам, Москва в ответ может передать Пхеньяну новейшее российское вооружение.