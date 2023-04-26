Байден заявил, что США продолжают добиваться дипломатического прорыва в отношениях с КНДР 

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Американский президент Джо Байден заявил, что США продолжают добиваться дипломатического прорыва в отношениях с КНДР, однако ядерные обязательства Соединённых Штатов перед Южной Кореей нерушимы.
Байден заявил, что США продолжают добиваться дипломатического прорыва в отношениях с КНДР 
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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем по результатам переговоров в Белом доме.

«Наш договор о взаимной обороне нерушим», — цитирует Байдена ТАСС.

По его словам, США и Южная Корея продолжают попытки добиться «серьёзного и существенного дипломатического прорыва с КНДР».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о возможности поставок оружия на Украину. По его словам, Москва в ответ может передать Пхеньяну новейшее российское вооружение.

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