Южная Корея считает недопустимыми планы КНДР запустить разведывательный спутник

Запуск КНДР разведывательного спутника на орбиту станет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, Южная Корея решительно ответит на это, заявил представитель корейского МИД Лим Су Сок.

«Запуск военного разведывательного спутника Северной Кореей нарушит ряд резолюций Совбеза ООН, которые запрещают все пуски с применением технологий баллистических ракет. Это незаконное действие подорвёт мир и стабильность в регионе», — сказал дипломат во время брифинга, его цитирует ТАСС.

Агентство напоминает, что 16 мая лидер КНДР Ким Чен Ын руководил работой комитета по подготовке к запуску первого разведывательного спутника Пхеньяна.

Он также заявил о стратегической важности первого военного разведывательного спутника для сдерживания Соединённых Штатов.