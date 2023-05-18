Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Южная Корея считает недопустимыми планы КНДР запустить разведывательный спутник

Короткая ссылка
Запуск КНДР разведывательного спутника на орбиту станет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, Южная Корея решительно ответит на это, заявил представитель корейского МИД Лим Су Сок.
Южная Корея считает недопустимыми планы КНДР запустить разведывательный спутник
  • AP
  • © Ahn Young-joon

«Запуск военного разведывательного спутника Северной Кореей нарушит ряд резолюций Совбеза ООН, которые запрещают все пуски с применением технологий баллистических ракет. Это незаконное действие подорвёт мир и стабильность в регионе», — сказал дипломат во время брифинга, его цитирует ТАСС.

Агентство напоминает, что 16 мая лидер КНДР Ким Чен Ын руководил работой комитета по подготовке к запуску первого разведывательного спутника Пхеньяна.

Он также заявил о стратегической важности первого военного разведывательного спутника для сдерживания Соединённых Штатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить