Южная Корея считает недопустимыми планы КНДР запустить разведывательный спутник
- AP
- © Ahn Young-joon
«Запуск военного разведывательного спутника Северной Кореей нарушит ряд резолюций Совбеза ООН, которые запрещают все пуски с применением технологий баллистических ракет. Это незаконное действие подорвёт мир и стабильность в регионе», — сказал дипломат во время брифинга, его цитирует ТАСС.
Агентство напоминает, что 16 мая лидер КНДР Ким Чен Ын руководил работой комитета по подготовке к запуску первого разведывательного спутника Пхеньяна.
Он также заявил о стратегической важности первого военного разведывательного спутника для сдерживания Соединённых Штатов.