Кисида: пуск баллистической ракеты под видом спутника КНДР нарушает резолюцию СБ ООН
Об этом сообщает РИА Новости.
«Это серьёзная проблема, которая имеет отношение к безопасности народа», — сказал премьер.
По его словам, был отдан приказ на уничтожение ракеты в случае её падения на территорию Японии.
«Мы продолжаем собирать информацию и сохраняем бдительность и намерены быть в тесном взаимодействии с США и Южной Кореей», — добавил Кисида.
Ранее КНДР предупредила IMO о намерении запустить спутник.
Также посол России в Северной Корее Александр Мацегора назвал разработку в КНДР новых ракет следствием враждебной политики США.