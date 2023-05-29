Кисида: пуск баллистической ракеты под видом спутника КНДР нарушает резолюцию СБ ООН

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что пуск баллистической ракеты под видом спутника КНДР является нарушением резолюции Совета безопасности ООН.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это серьёзная проблема, которая имеет отношение к безопасности народа», — сказал премьер.

По его словам, был отдан приказ на уничтожение ракеты в случае её падения на территорию Японии.

«Мы продолжаем собирать информацию и сохраняем бдительность и намерены быть в тесном взаимодействии с США и Южной Кореей», — добавил Кисида.

Ранее КНДР предупредила IMO о намерении запустить спутник.

Также посол России в Северной Корее Александр Мацегора назвал разработку в КНДР новых ракет следствием враждебной политики США.