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Кисида: пуск баллистической ракеты под видом спутника КНДР нарушает резолюцию СБ ООН

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что пуск баллистической ракеты под видом спутника КНДР является нарушением резолюции Совета безопасности ООН.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это серьёзная проблема, которая имеет отношение к безопасности народа», — сказал премьер.

По его словам, был отдан приказ на уничтожение ракеты в случае её падения на территорию Японии.

«Мы продолжаем собирать информацию и сохраняем бдительность и намерены быть в тесном взаимодействии с США и Южной Кореей», — добавил Кисида.

Ранее КНДР предупредила IMO о намерении запустить спутник.

Также посол России в Северной Корее Александр Мацегора назвал разработку в КНДР новых ракет следствием враждебной политики США.

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