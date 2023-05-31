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Антонов: США дают Киеву индульгенцию на продолжение боевых действий с Россией

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США предоставляют Украине индульгенцию на продолжение боевых действий с Россией, игнорируя атаки беспилотников на Москву, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами — это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооружёнными силами», — цитирует РИА Новости Антонова.

По его словам, заявления США в связи с атакой БПЛА на Москву являются, по сути, поощрением терроризма.

Он отметил, что словам американской администрации о неподдержке ударов ВСУ по территории России никто не верит.

Утром 30 мая в Минобороны России заявили, что киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Всего в атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

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