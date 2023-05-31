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Венесуэла и Бразилия восстанавливают всестороннее сотрудничество

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Бразилия и Венесуэла заключили соглашения, направленные на восстановление всесторонних отношений, говорится в видео, размещённом в Twitter венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«Правительства Венесуэлы и Бразилии открывают новую эпоху двухсторонних и дипломатических отношений с новым планом сотрудничества по всем представляющим интерес направлениям, которые укрепляют братские связи», — цитирует ТАСС материал.

Отмечается, что соглашения позволяют правительствам Южной Америки вести постоянный и откровенный диалог.

Ранее Мадуро на встрече с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что страна выступает за присоединение к БРИКС.

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