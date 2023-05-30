Песков: члены БРИКС обсудят подключение к объединению новых стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны — члены БРИКС обсудят подключение к объединению новых стран.

Таким образом он прокомментировал заявление венесуэльского лидера Николаса Мадуро о желании Венесуэлы присоединиться к БРИКС.

«За последний год всё больше стран проявляют живой интерес к этому формату, всё больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к нему. Это тема для обсуждения членов этого формата, что и будет сделано», — сказал он.

Ранее Мадуро на встрече с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что страна выступает за присоединение к БРИКС.