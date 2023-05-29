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Мадуро заявил, что Венесуэла выступает за присоединение к БРИКС

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что страна выступает за присоединение к БРИКС.
Мадуро заявил, что Венесуэла выступает за присоединение к БРИКС
  • AP

По его мнению, организация трансформируется в большой магнит для тех, «кто хочет другого мира, мира, кооперации».

«Если спросят Венесуэлу, желаете ли вы в какой-то момент присоединиться к БРИКС, Венесуэла говорит «да», мы хотели бы быть частью БРИКС и сопровождать построение этой новой архитектуры и глобальной политики», — приводит РИА Новости слова Мадуро.

Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчёты в национальных валютах, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее британский экономист Мартин Вольф в статье для Financial Times писал, что рост влияния БРИКС означает конец доминирования США и стран «Группы семи».

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