Мадуро заявил, что Венесуэла выступает за присоединение к БРИКС
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По его мнению, организация трансформируется в большой магнит для тех, «кто хочет другого мира, мира, кооперации».
«Если спросят Венесуэлу, желаете ли вы в какой-то момент присоединиться к БРИКС, Венесуэла говорит «да», мы хотели бы быть частью БРИКС и сопровождать построение этой новой архитектуры и глобальной политики», — приводит РИА Новости слова Мадуро.
Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчёты в национальных валютах, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее британский экономист Мартин Вольф в статье для Financial Times писал, что рост влияния БРИКС означает конец доминирования США и стран «Группы семи».