Блинкен анонсировал новые меры экспортного контроля США в отношении России
- AP
Его слова приводит ТАСС.
Также будут приняты меры по противодействию «российской дезинформации» с целью «защитить правозащитников в интернете», отметил он.
В МИД России ранее констатировали, что повестка дня в отношениях России и США на сегодняшний день убогая.
Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг ранее пригрозила Казахстану санкциями за помощь России в уклонении от ограничений, введённых западными государствами.