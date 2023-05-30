Блинкен анонсировал новые меры экспортного контроля США в отношении России

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США вскоре примут новые меры по ужесточению экспортного контроля в отношении России, они будут касаться технологий производства беспилотников.

Его слова приводит ТАСС.

Также будут приняты меры по противодействию «российской дезинформации» с целью «защитить правозащитников в интернете», отметил он.

В МИД России ранее констатировали, что повестка дня в отношениях России и США на сегодняшний день убогая.

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг ранее пригрозила Казахстану санкциями за помощь России в уклонении от ограничений, введённых западными государствами.