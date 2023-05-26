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Рябков заявил, что повестка дня в российско-американских отношениях сегодня убогая

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Повестка дня в отношениях России и США на сегодняшний день убогая, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что повестка дня в российско-американских отношениях сегодня убогая
  • РИА Новости

«У нас есть конкретная повестка дня, она убогая на сегодня, в некоторых аспектах она несёт элемент угрозы дальнейшего обострения — вот этим надо заниматься», — цитирует его РИА Новости.

Рябков указал на необходимость заниматься управлением тотальным кризисом в межгосударственных отношениях вне зависимости от того, кто будет у власти в США в будущем.

Ранее Госдеп США пригрозил Грузии санкциями из-за возобновления авиасообщения с Россией.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью RT, что конечной целью США в рамках конфликта на Украине является разрушение России.

Замглавы российского МИД призвал Соединённые Штаты образумиться по отношению к России.

По его словам, необъяснимо, с какой злостью и ненавистью к Москве действует Вашингтон в ситуации, когда «настал момент подумать о собственной безопасности, а не только о том, что происходит на полях боестолкновений на Украине и на территории новых субъектов России».

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