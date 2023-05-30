МИД России: силы НАТО в Косове стали источником насилия и фактором эскалации в регионе
- РИА Новости
Как говорится на сайте ведомства, она отметила, что кризисная ситуация оказалась не по зубам «миротворцам» миссии НАТО KFOR.
«Они не просто показали свой непрофессионализм, но и сами стали источником ненужного насилия, фактором эскалации», — подчеркнула она.
Захарова отметила, что натовцы выступили на стороне ксенофобских устремлений Приштины, превратились в фактических соучастников террора.
Ранее миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) заявила, что усилила своё присутствие в четырёх муниципалитетах на севере Косова.
30 мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов, вопреки данным гарантиям.
Он сообщил, что при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.