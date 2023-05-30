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МИД России: силы НАТО в Косове стали источником насилия и фактором эскалации в регионе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что силы НАТО в частично признанной Республике Косово не просто показали свой непрофессионализм, но сами стали источником ненужного насилия и фактором эскалации в регионе.
МИД России: силы НАТО в Косове стали источником насилия и фактором эскалации в регионе
  • РИА Новости

Как говорится на сайте ведомства, она отметила, что кризисная ситуация оказалась не по зубам «миротворцам» миссии НАТО KFOR.

«Они не просто показали свой непрофессионализм, но и сами стали источником ненужного насилия, фактором эскалации», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что натовцы выступили на стороне ксенофобских устремлений Приштины, превратились в фактических соучастников террора.

Ранее миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) заявила, что усилила своё присутствие в четырёх муниципалитетах на севере Косова.

30 мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов, вопреки данным гарантиям.

Он сообщил, что при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.

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