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Миссия KFOR сообщила об усилении присутствия в четырёх муниципалитетах на севере Косова

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Миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) заявила, что усилила своё присутствие в четырёх муниципалитетах на севере Косова.
Миссия KFOR сообщила об усилении присутствия в четырёх муниципалитетах на севере Косова
  • AP

Об этом сообщается в заявлении миссии.

«Миссия KFOR усилила своё присутствие в четырёх муниципалитетах на севере Косова, чтобы снизить риск эскалации», — говорится в заявлении.

Миссия отметила, что продолжит принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и свободы передвижения в Косово.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

Он сообщил, что при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.

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