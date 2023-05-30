Миссия KFOR сообщила об усилении присутствия в четырёх муниципалитетах на севере Косова
- AP
Об этом сообщается в заявлении миссии.
«Миссия KFOR усилила своё присутствие в четырёх муниципалитетах на севере Косова, чтобы снизить риск эскалации», — говорится в заявлении.
Миссия отметила, что продолжит принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и свободы передвижения в Косово.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.
Он сообщил, что при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.