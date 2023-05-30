Миссия KFOR сообщила об усилении присутствия в четырёх муниципалитетах на севере Косова

Миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) заявила, что усилила своё присутствие в четырёх муниципалитетах на севере Косова.

Об этом сообщается в заявлении миссии.

«Миссия KFOR усилила своё присутствие в четырёх муниципалитетах на севере Косова, чтобы снизить риск эскалации», — говорится в заявлении.

Миссия отметила, что продолжит принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и свободы передвижения в Косово.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

Он сообщил, что при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.