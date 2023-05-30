В МИД России призвали к решительным шагам по урегулированию ситуации в Косове
- РИА Новости
«Нужны решительные шаги по деэскалации, а не полумеры наподобие идеи американцев на время «отселить» новоявленных «мэров» из зданий муниципалитетов в другие объекты», — говорится в сообщении.
В МИД задачей номер один назвали создание в крае Сообщества сербских муниципалитетов в его исконном виде.
«Это ключевое условие для диалога, который единственный даёт шанс обеспечить в регионе стабильность и безопасность», — добавили в министерстве.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.
Он сообщил, что при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.