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В МИД России призвали к решительным шагам по урегулированию ситуации в Косове

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В МИД России призвали к решительным шагам по урегулированию ситуации в Косове, американские полумеры в данном случае не помогут. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
В МИД России призвали к решительным шагам по урегулированию ситуации в Косове
  • РИА Новости

«Нужны решительные шаги по деэскалации, а не полумеры наподобие идеи американцев на время «отселить» новоявленных «мэров» из зданий муниципалитетов в другие объекты», — говорится в сообщении.

В МИД задачей номер один назвали создание в крае Сообщества сербских муниципалитетов в его исконном виде.

«Это ключевое условие для диалога, который единственный даёт шанс обеспечить в регионе стабильность и безопасность», — добавили в министерстве.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

Он сообщил, что при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.

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