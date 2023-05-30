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Вучич призвал Запад отозвать албанских мэров с севера Косова и отвести полицию

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Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послами США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и главой постоянной делегации ЕС в Сербии призвал их повлиять на Приштину, чтобы отозвать албанских мэров и отвести полицейский спецназ с севера Косова.
Вучич призвал Запад отозвать албанских мэров с севера Косова и отвести полицию
  • Gettyimages.ru

«Срочный отзыв ложных мэров и отведение так называемых полицейских спецподразделений Приштины — условие для сохранения мира в Косове и Метохии», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Вучич заявил, что миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

Он сообщил, что при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.

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