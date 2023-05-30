Премьер Нидерландов Рютте сообщил, что обсудил с Зеленским обучение лётчиков на F-16
Об этом он написал в Twitter.
Рютте в ходе беседы с украинским президентом подтвердил готовность Амстердама оказывать Украине всю необходимую помощь.
«От усиления систем ПВО до скорейшего начала обучения лётчиков F-16», — говорится в сообщении.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке лётчиков ВСУ к пилотированию на истребителях F-16.
Также стало известно, что Нидерланды получили одобрение Вашингтона на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16.