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Премьер Нидерландов Рютте сообщил, что обсудил с Зеленским обучение лётчиков на F-16

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским обучение лётчиков Вооружённых сил Украины пилотированию на истребителях F-16.

Об этом он написал в Twitter.

Рютте в ходе беседы с украинским президентом подтвердил готовность Амстердама оказывать Украине всю необходимую помощь.

«От усиления систем ПВО до скорейшего начала обучения лётчиков F-16», — говорится в сообщении.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке лётчиков ВСУ к пилотированию на истребителях F-16.

Также стало известно, что Нидерланды получили одобрение Вашингтона на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16.

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