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Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Запад не может смириться с сильной Россией

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что западные страны не намерены мириться с самостоятельной Россией, поэтому продолжают обострять конфликт вокруг Украины.

В интервью журналисту Стивену Гарднеру он заявил, что Россия отказывается принимать «абсурдные новые ценности, навязываемые Западом».

Как отметил Макгрегор, Москва продолжает политику по отстаиванию своих интересов.

По его мнению, Североатлантический альянс отказывается от мирных переговоров по Украине, не желая признавать своё поражение в противостоянии с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели СВО не менялись и должны быть выполнены.

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте.

Он добавил, что без оптимизма ожидает развития конфликта этим летом.

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