Страны G7 готовят для украинского президента Владимира Зеленского политические гарантии, которые могли бы склонить его к ускорению урегулирования конфликта на Украине, в обмен на это Запад предоставит ему возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз, пишет итальянская газета La Repubblica.

Материал издания цитирует РИА Новости.

Как утверждается, США и ЕС оказывают давление на Зеленского, чтобы он «смягчил требования» и сделал их более приемлемыми «для стран Глобального Юга».

При этом власти США хотели бы, чтобы конфликт закончился поскорее, потому что он может стать помехой для президента Джо Байдена, которому предстоит бороться за президентский пост с Дональдом Трампом.

Также правительства Франции, Германии и Италии не знают, как долго ещё смогут получать поддержку избирателей в своём взаимодействии с Киевом, так как у них заканчиваются политические, финансовые и военные ресурсы.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что пока у власти на Украине действует нынешний режим во главе с Владимиром Зеленским, переговоры невозможны.

Как утверждал Джо Байден, он выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, которое гарантировало бы суверенитет Украины.

В МИД России констатировали, что одним из условий достижения мира является возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о её государственном суверенитете.