Байден выступил за решение украинского кризиса, гарантирующее суверенитет Украины

Американский президент Джо Байден заявил, что выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, которое гарантировало бы суверенитет Украины.

Об этом американский лидер заявил на полях саммита G7.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден подчеркнул, что Вашингтон полностью поддерживает стремление Киева «к справедливому миру».

«К одному аспекту: суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению», — цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее китайская газета Global Times сообщила, что Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и готовится к будущим переговорам.