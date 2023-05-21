Байден выступил за решение украинского кризиса, гарантирующее суверенитет Украины
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Об этом американский лидер заявил на полях саммита G7.
Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден подчеркнул, что Вашингтон полностью поддерживает стремление Киева «к справедливому миру».
«К одному аспекту: суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению», — цитирует Байдена РИА Новости.
Ранее китайская газета Global Times сообщила, что Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и готовится к будущим переговорам.