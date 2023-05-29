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Власти Южной Кореи потребовали от КНДР отказаться от запуска разведспутника

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Власти Южной Кореи пригрозили КНДР последствиями в случае запуска разведывательного спутника и призвали страну отказаться от планов.
Власти Южной Кореи потребовали от КНДР отказаться от запуска разведспутника
  • Gettyimages.ru

«Так называемый запуск спутника Северной Кореи представляет собой серьёзное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН... никакой предлог не может оправдать эту незаконную деятельность», — приводит ТАСС заявление корейского МИД.

В Сеуле подчеркнули, что в случае, если Северная Корея выполнит запуск, «она заплатит соответствующую цену и испытает боль».

В Южной Корее пообещали решительно отреагировать на провокации на основе сотрудничества с США и Японией.

Ранее КНДР предупредила IMO о намерении запустить спутник.

Также посол России в Северной Корее Александр Мацегора назвал разработку в КНДР новых ракет следствием враждебной политики США.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что пуск баллистической ракеты под видом спутника КНДР является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

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