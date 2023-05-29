Власти Южной Кореи потребовали от КНДР отказаться от запуска разведспутника
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«Так называемый запуск спутника Северной Кореи представляет собой серьёзное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН... никакой предлог не может оправдать эту незаконную деятельность», — приводит ТАСС заявление корейского МИД.
В Сеуле подчеркнули, что в случае, если Северная Корея выполнит запуск, «она заплатит соответствующую цену и испытает боль».
В Южной Корее пообещали решительно отреагировать на провокации на основе сотрудничества с США и Японией.
Ранее КНДР предупредила IMO о намерении запустить спутник.
Также посол России в Северной Корее Александр Мацегора назвал разработку в КНДР новых ракет следствием враждебной политики США.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что пуск баллистической ракеты под видом спутника КНДР является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.