Американские истребители F-16 слишком уязвимы перед ракетами ВС России, пишет Bloomberg.

Отмечается, что истребители Соединённых Штатов оснащены более слабыми радиолокаторами и ракетами меньшей дальности, чем самые современные истребители и системы ПВО ВС России.

Кроме того, в материале сказано, что ВСУ придётся «поумерить свои ожидания» по поводу достижения превосходства в воздухе за счёт поставок F-16.

26 мая замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что инициатива сенаторов США о выходе из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений говорит о том, что Вашингтон использует договор как оружие для сведения политических счётов.

Издание Military Watch Magazine сообщало, что удар гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» ВС России по американскому зенитному комплексу Patriot в Киеве продемонстрировал, что позиции Соединённых Штатов в Тихом океане, где расположено много таких систем, уязвимы для российских и северокорейских ракет.