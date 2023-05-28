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Bloomberg: истребители F-16 будут слишком уязвимы перед российскими ракетами

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Американские истребители F-16 слишком уязвимы перед ракетами ВС России, пишет Bloomberg.
Bloomberg: истребители F-16 будут слишком уязвимы перед российскими ракетами
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что истребители Соединённых Штатов оснащены более слабыми радиолокаторами и ракетами меньшей дальности, чем самые современные истребители и системы ПВО ВС России.

Кроме того, в материале сказано, что ВСУ придётся «поумерить свои ожидания» по поводу достижения превосходства в воздухе за счёт поставок F-16.

26 мая замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что инициатива сенаторов США о выходе из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений говорит о том, что Вашингтон использует договор как оружие для сведения политических счётов.

Издание Military Watch Magazine сообщало, что удар гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» ВС России по американскому зенитному комплексу Patriot в Киеве продемонстрировал, что позиции Соединённых Штатов в Тихом океане, где расположено много таких систем, уязвимы для российских и северокорейских ракет.

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