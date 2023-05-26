Рябков: США используют ДСНВ в качестве оружия для сведения политических счётов
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
«Там договор этот всё больше превращается в определённое орудие для сведения политических счётов с оппонентами», — заявил Рябков.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.
Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.
18 мая сенаторы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ.