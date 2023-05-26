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Рябков: США используют ДСНВ в качестве оружия для сведения политических счётов

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Инициатива сенаторов США о выходе из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений говорит о том, что Вашингтон использует договор как оружие для сведения политических счётов.
Рябков: США используют ДСНВ в качестве оружия для сведения политических счётов
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Там договор этот всё больше превращается в определённое орудие для сведения политических счётов с оппонентами», — заявил Рябков.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

18 мая сенаторы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ.

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