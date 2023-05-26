MWM: удар «Кинжала» по Patriot в Киеве показал критическую уязвимость США в Тихом океане

Удар гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» ВС России по американскому зенитному комплексу Patriot в Киеве продемонстрировал, что позиции Соединённых Штатов в Тихом океане, где расположено много таких систем, уязвимы для российских и северокорейских ракет.

Об этом пишет Military Watch Magazine.

Как отмечается в публикации, разработка «Кинжала» стала первой серьёзной попыткой подавить западные средства ПВО большой дальности.

Отмечается, что этот ракетный комплекс обладает высокой живучестью в полёте. Характеристики «Кинжала» делают его недосягаемым для ПВО.

«Успех системы «Кинжал»… может свидетельствовать о том, что похожие разработки КНДР могут иметь жизненно важное асимметричное значение для сдерживания и, если возможно, противодействия наступлению США», — говорится в публикации.

16 мая Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

Китайская газета Sohu писала, что удар ВС России по ракетному комплексу Patriot в Киеве оказался очень болезненным для Соединённых Штатов, которые производят его.