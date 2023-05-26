Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

MWM: удар «Кинжала» по Patriot в Киеве показал критическую уязвимость США в Тихом океане

Короткая ссылка
Удар гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» ВС России по американскому зенитному комплексу Patriot в Киеве продемонстрировал, что позиции Соединённых Штатов в Тихом океане, где расположено много таких систем, уязвимы для российских и северокорейских ракет.
MWM: удар «Кинжала» по Patriot в Киеве показал критическую уязвимость США в Тихом океане
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Military Watch Magazine.

Как отмечается в публикации, разработка «Кинжала» стала первой серьёзной попыткой подавить западные средства ПВО большой дальности.

Отмечается, что этот ракетный комплекс обладает высокой живучестью в полёте. Характеристики «Кинжала» делают его недосягаемым для ПВО.

«Успех системы «Кинжал»… может свидетельствовать о том, что похожие разработки КНДР могут иметь жизненно важное асимметричное значение для сдерживания и, если возможно, противодействия наступлению США», — говорится в публикации.

16 мая Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

Китайская газета Sohu писала, что удар ВС России по ракетному комплексу Patriot в Киеве оказался очень болезненным для Соединённых Штатов, которые производят его.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить