MWM: удар «Кинжала» по Patriot в Киеве показал критическую уязвимость США в Тихом океане
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Об этом пишет Military Watch Magazine.
Как отмечается в публикации, разработка «Кинжала» стала первой серьёзной попыткой подавить западные средства ПВО большой дальности.
Отмечается, что этот ракетный комплекс обладает высокой живучестью в полёте. Характеристики «Кинжала» делают его недосягаемым для ПВО.
«Успех системы «Кинжал»… может свидетельствовать о том, что похожие разработки КНДР могут иметь жизненно важное асимметричное значение для сдерживания и, если возможно, противодействия наступлению США», — говорится в публикации.
16 мая Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.
Китайская газета Sohu писала, что удар ВС России по ракетному комплексу Patriot в Киеве оказался очень болезненным для Соединённых Штатов, которые производят его.