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Песков заявил, что против России ведётся война по всем фронтам

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Запад во всех сферах ведёт войну против России.
Песков заявил, что против России ведётся война по всем фронтам
  • РИА Новости

«В более широком смысле идёт война. Идёт война против нас по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Фрагмент высказывания Пескова опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что оппоненты России «посягают даже на то, что раньше казалось святым».

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия готова к миру, но Запад ведёт мир к эскалации.

При этом он отметил, что данная эскалация может получить новое измерение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эскалация в связи с поставками вооружения Украине неприемлема и многие люди на Западе это понимают.

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