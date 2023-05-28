Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лавров: сомнения Милли в возвращении Украиной территорий — шаг к пониманию реальности

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что слова председателя объединённого комитета начальников штабов Марка Милли о том, что Украина не может пока что рассчитывать на возвращение своих территорий в границах 1991 года, являются шагом к пониманию реальности Западом.
Лавров: сомнения Милли в возвращении Украиной территорий — шаг к пониманию реальности
  • РИА Новости

«Он (Милли. — RT) сказал, что, видимо, Украина не может рассчитывать на возвращение всех своих территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе. Ну, это шаг вперёд к пониманию реальности на Земле», — сказал министр в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Фрагмент его высказывания Зарубин опубликовал в Telegram.

Лавров также заявил, что эскалация в связи с поставками вооружения Украине неприемлема и многие люди на Западе это понимают.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить