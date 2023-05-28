Лавров: сомнения Милли в возвращении Украиной территорий — шаг к пониманию реальности

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что слова председателя объединённого комитета начальников штабов Марка Милли о том, что Украина не может пока что рассчитывать на возвращение своих территорий в границах 1991 года, являются шагом к пониманию реальности Западом.

«Он (Милли. — RT) сказал, что, видимо, Украина не может рассчитывать на возвращение всех своих территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе. Ну, это шаг вперёд к пониманию реальности на Земле», — сказал министр в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Фрагмент его высказывания Зарубин опубликовал в Telegram.

Лавров также заявил, что эскалация в связи с поставками вооружения Украине неприемлема и многие люди на Западе это понимают.