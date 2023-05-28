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FT: Саудовская Аравия ведёт переговоры о присоединении к банку БРИКС

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Саудовская Аравия ведёт переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС.

Об этом пишет Financial Times.

«На Ближнем Востоке мы придаём большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведём с ним квалифицированный диалог», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчёты в национальных валютах.

Также в Financial Times заявили, что рост влияния БРИКС означает окончание эры доминирования США и стран G7.

Кроме того, сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани.

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