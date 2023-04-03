Саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани.
Саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В связи с предстоящим председательством России в объединении БРИКС в 2024 году постановляю определить город Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС», — говорится в указе.

Согласно этому же указу, председателем оргкомитета назначен помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее бывший президент Бразилии Дилма Русеф стала президентом созданного странами БРИКС Нового банка развития.

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